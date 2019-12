Bewoners hoorden een gigantische knal in de hal. Mogelijk is er (zwaar) vuurwerk door de brievenbus naar binnen gegooid. Er is veel schade aan de woning en hal. Zo is de voordeur vernield, zitten er scheuren en gaten in het plafond en muur en is een kastdeur in hal eruit geklapt. De politie onderzoekt de vernieling van de woning.