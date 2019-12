Woning vernield door vuurwerkbom

De buurt werd opgeschrikt door een harde knal. Vermoedelijk heeft men zwaar vuurwerk door een gat in een met spaanplaat afgesloten raam naar binnen gegooid. Een stuk van het kozijn is door de klap stuk geblazen en in de woonkamer lagen hout- en glasscherven. Er is materiele schade. Niemand raakte gewond. De politie stelt een onderzoek in.