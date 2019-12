Verdachten mishandeling Andijk aangehouden

Eerder werd dit persbericht gepubliceerd

Wij hebben gezien dat er een foto wordt gedeeld op social media met jongens en namen en dat zij beiden worden aangewezen door mensen als zijnde de daders. Dit is niet juist! De verspreiders maken zich schuldig aan een misdrijf.

Beelden op internet

Burgers en ondernemers plaatsen regelmatig zelf beelden van vermogens- en geweldsmisdrijven via social media of websites. Een bekend voorbeeld waarbij dit gebeurt zijn winkeldiefstallen. Een winkelier die bijvoorbeeld een print screen maakt van een persoon die onder toeziend oog van de beveiligingscamera een diefstal pleegt en deze afbeelding vervolgens op internet of in de etalage van zijn winkel plaatst, is in principe niet strafbaar. Afhankelijk van de situatie kan het plaatsen van dit soort beelden met begeleidende teksten smaad of belediging opleveren, óf volgens het civiele recht een onrechtmatigde daad.

Het Openbaar Ministerie begrijpt dat ondernemers en burgers ter preventie van vermogens- en geweldsmisdrijven beveiligingscamera’s gebruiken. Naast een preventieve werking, kunnen de beelden ook worden gebruikt bij het snel oplossen van de misdrijven en het aanhouden van de daders. Burgerparticipatie levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en oplossen van misdaden. Informatie van burgers ligt aan de basis van een effectieve opsporing. De politie is bij wet aangewezen om aan de hand van deze informatie en informatie uit andere bronnen, daders van strafbare feiten op te sporen en aan te houden. Daarom vraagt het OM ondernemers en burgers om altijd aangifte te doen van deze misdrijven. De politie beschikt over de middelen en de ervaring om de beelden te beoordelen op strafbare feiten en de identiteit van daders. De politie verbindt zaken, doet nader opsporingsonderzoek en beschikt over de middelen en de ervaring om de identiteit van een verdachte en het strafbare feit te beoordelen.