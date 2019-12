Veel schade bij plofkraak Uithoorn

Uithoorn - Bij een plofkraak op het Zijdelwaardplein in Uithoorn is aanzienlijke schade aan een gebouw ontstaan. De politie stelt een onderzoek in en vraagt getuigen, die nog niet met de politie hebben gesproken, zich te melden. Beeldmateriaal kan men met de recherche delen via het tipformulier.