Spookrijder crasht

Meerdere getuigen zagen die avond hoe de auto rond 23.30 uur door de middenberm reed en al spookrijdend zijn weg vervolgde. Niet veel later kwam hij tot stilstand tegen een hekwerk. Toen de hulpdiensten op de locatie waren, moest de brandweer de vrouwelijke passagier uit het voertuig knippen. Deze 17-jarige Tilburgse raakte door de aanrijding dusdanig gewond, dat zij met de ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder, een 18-jarige Tilburger, liep geen letsel op. De politie nam bij de bestuurder een blaas- en speekseltest af. Er bleek geen sprake van alcohol- of drugsgebruik. Naast de auto trof de politie een lachgastank met een aantal ballonnen aan. Deze spullen zijn in beslag genomen. Het is nog onbekend of deze spullen van de inzittenden zijn. Ook de auto is voor verder onderzoek in beslag genomen