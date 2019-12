Politie zoekt man die op agent inreed

De auto ging er hierna meteen vandoor. Op dit moment is de politie nog steeds op zoek naar de bestuurder van de zwarte personenauto waarmee hij op de agent was ingereden. Ook wil de politie graag in contact komen met de bestuurder van een andere auto die vlak achter de motor stond op het moment van de voorval. Mogelijk kan hij of zij de politie helpen met het verdere onderzoek.