Jongerenraad en minister: “Geweld tegen politie moet stoppen”

Jongerenraad verfrissend instrument bij politiethema’s

Vorige week donderdag kwam de Jongerenraad van de politie bijeen. Ze presenteerden hun adviezen over: “Hoe stoppen we geweld tegen politieambtenaren?" Minister Grapperhaus ging met de veertien jongeren van de politieraad in gesprek. Yassine Aarab van de Jongerenraad: “Zeer leuke ervaring, want je krijgt niet elke dag de kans om met de minister van Justitie en Veiligheid te praten.”

Oude problemen, jonge oplossingen

Geweld tegen politieambtenaren (en andere hulpverleners) is een steeds ernstiger probleem in onze samenleving. De drempel om geweld tegen hulpverleners te plegen, lijkt lager te worden. “Maar is dat wel echt zo?” Een kritische vraag vanuit de Jongerenraad. Want, is er meer geweld of doen we er sneller melding van dan vroeger door de digitalisering? Een terechte vraag met een sterk advies: “Onderzoek en analyseer eerst. Vanuit die nulmeting kun je verder.”

En er waren meer scherpe adviezen. Frisse suggesties die uiteenliepen van grip krijgen op toenemend individualisme tot het fors verhogen van de straffen tot bodycams. “Want als je gefilmd wordt, denk je wel twee keer na voordat je de politie lastigvalt.”

Politieverhalen overstijgen de generaties

Agenten Lieke, Jan (van Bureau Burgwallen) en Lotte waren er ook. Zij deelden hun aangrijpende verhalen. Over bekogeld worden met vuurwerk of knock-out geslagen worden. Of over een goede vriendin die hopeloos aan Lieke vroeg: “Is het niet tijd om te stoppen met dit werk?” Die verhalen raken iedereen, ze gaan dwars door merg en been. En door leeftijden. De jongeren werden er stil van. En minister Grapperhaus was zichtbaar aangedaan: “Hulpverleners hebben een belangrijke taak te vervullen in onze maatschappij. Zij mogen gewoon niet worden lastiggevallen.”

Wel of geen respect afdwingen?

“Geweld tegen politie moet stoppen”, daar was iedereen het over eens. Maar er ontstond ook discussie: moet de politie wel of niet benaderbaar willen zijn om zo wel of niet respect af te dwingen? Dagvoorzitter Ruud Verkuijlen (Programmamanager ‘Geweld tegen politieambtenaren’) zei dat onze politie juist geen ‘militaire’ politie wil zijn. Maar daar waren de meningen over verdeeld. En dat is alleen maar goed, want zo komt een waardevol gesprek op gang.

De Jongerenraad is zeer belangrijk voor de politie

Jongeren komen met frisse inzichten en kunnen verrassende informatie hebben. Bovendien is de jeugd een belangrijke doelgroep en samenwerkingspartner voor de politie: want alleen met elkaar maken we Nederland veiliger. Dus ook met de jeugd, zij zijn onze toekomst. Verkuijlen: “Het is een maatschappelijk probleem dat er steeds meer agressie en geweld tegen hulpverleners en politiemensen wordt aangewend. De jongeren hebben een hele andere blik, ook vanuit hun referentiekader over hoe treden wij op, hoe past dat geweld daarbij?”. Bram Bats van de Jongerenraad: “Ik heb echt het idee dat onze inbreng gewaardeerd wordt.”

Ook bij de Jongerenraad?

De Jongerenraad wordt ieder jaar opnieuw samengesteld uit jongeren tussen de 12 en 18 jaar. In aanmerking komen voor de Jongerenraad? Houd onze socialemediakanalen in de gaten.