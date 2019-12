Meer straatrovers aangehouden

Sinds november hebben er in Almere diverse straatroven plaatsgevonden. Een beroving heeft een enorme impact op de slachtoffers. Niet altijd is er een goed signalement van de daders of heeft de politie aanknopingspunten om de zaak op te lossen. Onlangs zijn er, naar aanleiding van drie Almeerse berovingszaken, in totaal negen verdachten aangehouden.

De politie ontving in de afgelopen periode meerdere meldingen van berovingen. De drie zaken waarbij nu aanhoudingen zijn verricht, speelden zich allemaal af in de periode 1 november tot 12 december en vonden plaats in verschillende delen van Almere. Zowel overdag als ’s avonds.

De slachtoffers raakten daarbij soms gewond en hebben de schrik goed te pakken. Bij de berovingen werd er door de daders vooral jacht gemaakt op telefoons, Airpods e.d. Tot nu toe zijn er negen jongens aangehouden in de leeftijd van 13-17 jaar, afkomstig uit Almere. Vooralsnog heeft de politie geen indicatie dat de verdachten deel uitmaken van een organisatie of dat de berovingen met elkaar in verband staan. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.