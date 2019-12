Twee aanhoudingen na ramkraak

Rond 02.45 uur kreeg de politie een melding dat een buurtbewoner iemand in de fietsenwinkel zag staan, ook hoorde hij gehamer. Twee mannen probeerden met een bijl het winkelpand binnen te komen. Toen de getuige de mannen zag is hij naar ze toegegaan. De verdachten hebben de man vervolgens vermoedelijk opzettelijk met hun wagen aangereden. Hierbij raakte de man gewond.

Met de buitgemaakte motorfietsen in de kofferbak zijn de 2 mannen vervolgens gevlucht. Later op de avond zijn zij aangehouden op de Rijksweg in Veghel. Het tweetal is ingesloten voor onderzoek.