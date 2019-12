woninginbrekers aangehouden

Maandag 30 december rond 04.00 uur belde een getuige over glasgerinkel bij een woning aan de Marcel Duchampstraat. Toen agenten aankwamen, zagen zij meerdere personen in de woning die er vervolgens vandoor gingen. Een van deze personen werd herkend door een agent. Een zoekactie werd opgestart waarbij ook de helikopter ondersteuning verleende. Tijdens deze zoekactie kwam een melding binnen van een verdachte situatie in Almere Buiten met vier mannen in een auto. Agenten controleerden de inzittenden en een van deze mannen bleek de herkende inbreker. De vier mannen in de leeftijd van 21, 22 en 24 jaar uit Almere zijn allemaal aangehouden en de auto is in beslag genomen.