Handreiking (Gewelds)incidenten bij ggz-patiënt

Den Haag - Politie, GGZ Nederland en een aantal ggz-instellingen hebben afspraken gemaakt over het handelen bij gewelddadige of dreigende incidenten met patiënten, die in behandeling zijn bij een ggz-instelling. Deze afspraken staan in de handreiking (Gewelds)incidenten bij behandelsituaties, die vandaag is verschenen.