Dodelijk ongeval

Zwolle - Gisteravond rond 21.30 uur is een auto in het water beland aan de Nieuwendijk in Zwolle. Brandweerduikers zochten in het water en haalden één persoon uit het water. De 39-jarige man uit Dalfsen werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.