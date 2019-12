Getuigenoproep gewelddadige overval Lelystad

Wat is er gebeurd?

Op dinsdagavond 3 december rond 21.45 uur komen vier personen binnen. De snackbarmedewerker wordt bedreigd met wapens. De overvallers gaan ervandoor met een onbekend geldbedrag in de richting van het bruggetje bij Botter 44 en Tjalk.



Signalement verdachten

Geschatte leeftijd 16 – 18 jaar.

De verdachten waren allen donker gekleed.

Een verdachte opgepakt

Via Burgernet riep de politie inwoners van Lelystad op om uit te kijken naar de verdachten. Deze oproep leverde helaas niks op. Het onderzoek van de politie gaat door.



Help mee met politieonderzoek

Heeft u op 3 december gezien wat er is gebeurd bij de overval, of vlak daarvoor of erna? Heeft u camerabeelden waarop het vermoedelijke viertal is te zien? Of heeft u andere informatie die kan bijdragen aan ons onderzoek? Dan komen we graag met u in contact! Vul onderstaand formulier in. Deelt u uw informatie liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. Bedankt!