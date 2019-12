Rond 15.30 uur kregen agenten van iemand die in de woning was de melding dat het sterk naar hennep rook. De bewoonster liet de politie binnen en in één van de slaapkamers bleek een hennepkwekerij te staan. In een naastgelegen ruimte werden hennep gerelateerde goederen aangetroffen. Ook bleek sprake van diefstal van stroom. De planten en goederen zijn in beslag genomen en vernietigd. De 53-jarige bewoonster werd aangehouden en meegenomen naar het bureau.

2019233450