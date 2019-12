Politie neemt 600 kilo vuurwerk in beslag

De politie kwam de man op het spoor dankzij meerdere tipgevers die zich gemeld hadden bij Meld Misdaad Anoniem. Bij controle in de garage van de woning aan de Beeckzanglaan, werd ongeveer 600 kilo vuurwerk aangetroffen. De vondst bestond uit zogenaamde Flowerbeds verpakt in dertien dozen à 45 kilo per stuk.

Het is toegestaan om maximaal 25 kilo, uiteraard alleen legaal verkrijgbaar, vuurwerk in het bezit te hebben. Dit mag buiten de verkoopdagen ook, maar dan op een veilige en niet voor het publiek toegankelijke plaats. De verdachte had dus 24 keer de maximaal toegestane hoeveelheid vuurwerk in zijn bezit.

De verdachte werd na zijn verhoor op het politiebureau op vrije voeten gesteld.