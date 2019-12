Vuurwerk en een hennepkwekerij

De politie kwam het illegale vuurwerk op het spoor door een anonieme melding. In de woning vond de politie ongeveer vijfhonderd kilo zwaar en illegaal vuurwerk. Toen de politie op de zolder ging kijken, vonden zij daar een afgeschermd gedeelte waar een hennepkwekerij was gebouwd. Onduidelijk is of er al eens hennep is geteeld of dat de kwekerij hiervoor in gereedheid werd gebracht.

De politie nam het vuurwerk en de apparatuur uit de kwekerij in beslag.

In de woning werden geen verdachten aangetroffen. De bewoner, mogelijk eigenaar, zal op een later tijdstip worden verhoord.