Getuigen aanranding gezocht

Om 03.06 uur liep het 24-jarige slachtoffer op de Doelensteeg toen zij plotseling door een onbekende man werd vastgepakt. De verdachte bedreigde de vrouw en randde haar aan. Vervolgens vluchtte de man in de richting van de Doelengracht/Sebastiaandoelen en sloeg daarna rechtsaf in de richting van de Groenhazengracht. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. De politie onderzoekt de zaak. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.



Signalement verdachte

Het gaat om een licht getinte man van 18 a 25 jaar oud.

Hij heeft een normaal postuur, is 1.75 a 1.80 meter lang en heeft kort gedekt donker haar.



Zes mogelijke getuigen op Doelenbrug

Rond 03.10 uur rende de verdachte de Doelensteeg uit en komt op de kruising van de Doelensteeg en Rapenburg. Daar kruiste hij drie a vier personen, die kort daarvoor op de Doelenbrug met nog twee andere personen stonden te praten. Twee van deze zes personen hadden een fiets bij zich. De politie is dringend op zoek naar deze zes personen omdat zij mogelijk belangrijke getuigen in dit onderzoek zijn.



Contact

Bent u getuige geweest van deze aanranding, heeft u meer informatie of beschikt u over mogelijke camerabeelden? Neem dan contact op met de recherche Leiden via 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000.