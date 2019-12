Steekincident Marconiplein in Bureau Rijnmond

Rotterdam - Op vrijdagavond 15 november was er rond 18.15 uur een steekpartij bij metrostation Marconiplein in Rotterdam. Een man van 32 jaar werd in zijn buik gestoken. We beschikken over foto's van de verdachte. Deze foto's worden op donderdag 5 december vertoond in de uitzending van het lokale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. Vervolgens wordt het fragment zoals gebruikelijk gedeeld op de social media kanalen van de Eenheid Rotterdam. Tenzij de verdachte zich voorafgaand aan de uitzending op een politiebureau meldt.