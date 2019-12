Wapens gevonden in woning Plein 1953

Het team Financiële Economische Criminaliteit van de politie eenheid Rotterdam, stelde vandaag een onderzoek in in een woning aan het Plein 1953. Dit gebeurde naar aanleiding van een verduistering in dienstbetrekking die al geruime tijd geleden was gepleegd. Een vrouw (31 jaar) die in de woning verbleef werd voor dat feit aangehouden.