Vermiste Belg, diefstallen en inbraak supermarkt in Bureau Brabant

Sinds de avond van zondag 2 juni 2019 is niets meer vernomen van de dan 56-jarige Johan van der Heyden uit Lint in België. De politie gaat ervan uit dat hij niet meer leeft, maar ondanks zeven aanhoudingen is nog niet duidelijk wat er precies met Van der Heyden is gebeurd. Zijn lichaam is nog altijd niet aangetroffen. Vier van de aangehouden personen zitten nog vast. De drie die zijn heengezonden, blijven wel verdachte in deze zaak. De Hoofdofficier van Justitie in Breda heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de informatie die tot de oplossing leidt.

Spoedklus’ in Zoersel

Van der Heyden, werkzaam als loodgieter, was op zondagavond 2 juni thuis in Lint toen hij een bericht ontving op zijn telefoon. Het ging om een spoedklus, vertelde hij zijn vrouw, waarna hij met zijn bestelbus vertrok. Uit onderzoek blijkt dat de 56-jarige Belg diezelfde avond in Zoersel is geweest, bij een vrouw met wie hij een relatie had. Die Nederlandse vrouw is één van de verdachten die nu vastzitten. Van der Heyden is sinds die zondagavond niet meer gezien.

Via Zandvliet naar Steenbergen

De bestelbus van de loodgieter, een witte Peugeot Boxer, werd op maandag 3 juni gefilmd toen deze vanuit België de Nederlandse grens over ging. Daar bij grensovergang Zandvliet reed enige tijd voor de bus uit een lichtgrijze Volkswagen Polo en achter de bus reed een donkergrijze Volkswagen Fox. De politie heeft allebei deze auto's in verband kunnen brengen met verdachten.

Bestelbus gestript en verkocht

Die maandag 3 juni is de Peugeot Boxer op een woonwagenkamp geweest in Steenbergen, niet ver van Roosendaal en Bergen op Zoom. Op woensdag 5 juni is de Boxer verkocht vanaf de Schansdijk in Steenbergen. De koper heeft verklaard dat de laadruimte van de bus helemaal leeg en kaal was, wat betekent dat al het gereedschap van Van der Heyden eruit was gehaald en de houten bekisting verwijderd.

Bloed gevonden

De politie weet inmiddels dat de witte bestelbus tussen 3 en 5 juni enige tijd op de J.L. Brooijmansdreef geparkeerd heeft gestaan, ter hoogte van wat men in Steenbergen de ‘Oude Veiling’ noemt. Er zijn sterke aanwijzingen dat Van der Heyden zich in elk geval een deel van die tijd achter in de bus bevond. In een ander onderzoek stuitte de politie in Den Bosch op 9 juli op de bewuste Peugeot Boxer. Bij sporenonderzoek werd in de laadruimte bloed gevonden dat van Johan van der Heyden bleek te zijn.

Gruwelijke details

Het scenario waarmee de politie het sterkst rekening houdt is dat Van der Heyden om het leven is gebracht en dat zijn lichaam is weggemaakt. Hij is vermoedelijk door geweld gestorven op, of in de directe omgeving van, het woonwagenkamp aan de Westlandse Langeweg.

Vermoedelijk is het lichaam van het slachtoffer daarna in stukken gezaagd of gehakt en vervolgens verbrand. De resten zouden daarna zijn vervoerd in een speciekuip – vermoedelijk in de donkergrijze Volkswagen Fox - en gedumpt in het buitengebied van Steenbergen.

Vermoedelijk motief

Gaandeweg het onderzoek is ‘geld’ naar voren gekomen als vermoedelijk motief. De vrouw in Zoersel en personen in haar omgeving waren mogelijk in de veronderstelling dat Van der Heyden vermogend was. Vermoedelijk heeft een aantal van de verdachten de Vlaamse loodgieter onder druk willen zetten om geld af te staan. Van daaruit kan de situatie geëscaleerd zijn toen bleek dat het slachtoffer helemaal niet zo rijk was en dat er bij hem eigenlijk niets te halen viel.

Vragen

Het lichaam van Van der Heyden is nog altijd niet gevonden en ondanks de aanhoudingen is de toedracht van zijn verdwijning nog niet volledig duidelijk. U kunt de politie helpen met de antwoorden op de volgende vragen: