Verdachte steekincident Uden aangehouden

Bij dit steekincident raakte de vrouw uit Uden ernstig gewond. Zij is dan ook met spoed per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

Al vrij snel werd het duidelijk dat het steekincident zich had afgespeeld in de relationele sfeer en wisten we direct naar wie we moesten uitkijken. De verdachte heeft zich uiteindelijk rond 19.00 uur zelf gemeld op het politiebureau in Uden.

Op het bureau is de verdachte gehoord, zijn er sporen veiliggesteld en is hij vervolgens ingesloten.

De vrouw ligt nog in het ziekenhuis en is stabiel.