Inbreker krijgt spuugkapje

Omstreeks 13.30 uur zag de bewoner van een pand aan de Vijverweg dat een man probeerde in te breken. Nog voor de dader de woning had kunnen binnen gaan, ging de bewoner er op af. De inbreker vluchtte weg, met direct achter zich de bewoner. Dit kwam tot een handgemeen, waarbij de bewoner tegen de grond werd gewerkt. Weer rende de inbreker weg. Iets verderop kwam hij een postbode tegen, waaraan hij de weg vroeg. Toen de postbode hem niet wilde helpen, ontstond er ook een gevecht tussen de verdachte en de postbode.

De verdachte kon uiteindelijk worden aangehouden bij het NS station. Hij werd herkend op basis van het opgegeven signalement. De man bleek een rugzak bij zich te hebben waar onder andere inbrekersgereedschap in zat.

Bij de aanhouding was de man zeer recalcitrant. Nadat hij meerdere keren in de richting van de politie had gespuugd, kreeg hij een spuugkapje op. De man is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

2019233979