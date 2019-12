Dodelijk steekincident Waterlandplein

Amsterdam - Op donderdag 5 december 2019 heeft er rond 09.00 uur een dodelijk steekincident plaatsgevonden in een woning op het Waterlandplein Amsterdam Noord. Bij dit incident is een vrouwelijk slachtoffer dusdanig gewond geraakt, dat zij daar aan haar verwondingen is overleden. De politie heeft enkele kilometers verderop, op de Insulindeweg in Amsterdam Oost, een mannelijke verdachte aangehouden.