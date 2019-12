Politie zoekt getuigen straatroof Oudemansstraat

Het slachtoffer liep rond 02.00 uur vanaf het station Hollands Spoor naar huis. In de Oudemansstraat werd hij plotseling uit het niets door de twee verdachten getackeld. Een van de verdachten hield hem daarbij van achteren op de grond. Het slachtoffer is door de andere verdachte met een steekwapen bedreigd. De twee verdachten hebben diverse persoonlijke eigendommen gestolen. Vervolgens renden zij weg in de richting van het Lorentzplein.



Het slachtoffer kon alleen van de verdachte die hem met een steekwapen bedreigde een summier signalement doorgeven. Het gaat om een lichtgetinte man van ongeveer 1.80 m. groot. Hij droeg een zwarte broek en een zwarte jas met capuchon.



Getuigen gezocht

De recherche is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben in de buurt van de Oudemansstraat. Heeft u informatie voor de recherche of beschikt u over camerabeelden? Meld dit dan via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.