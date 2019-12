Zet vrijwilliger Henk in het zonnetje: word zijn collega!

Vrijwilliger Henk Weijnen is de extra ogen en oren van agenten bij evenementen. ‘We krijgen veel waardering, zowel van mensen op straat als van onze collega’s. Doordat wij als vrijwilligers ondersteuning bieden, kunnen agenten weer andere dingen doen.’ Henk is vooral een vraagbaak voor bezoekers bji evenementen. ‘Maar ik geef ook ongevraagd adviezen. Als ik bijvoorbeeld zie dat iemand zijn tas laat openstaan, maak ik hem erop attent dat er zakkenrollers actief zijn. Inmiddels heb ik wel een geoefend oog voor zakkenrollers. Ze lopen meestal rond in groepjes en duwen zogenaamd per ongeluk tegen mensen aan. Dan proberen ze hun slag te slaan. Meestal bedanken mensen me voor de waarschuwing.’