Aanhouding voor overval op ouder echtpaar Krimpen

De woningoverval op 26 februari

Twee mannen pleegden die dinsdagavond een laffe overval op een bejaard echtpaar. Omstreeks 21:10 uur werd er op het raam geklopt dat aan de voorzijde zit. Voor de deur stond een man die zei een brief te hebben voor de bewoner. Als het slachtoffer de voordeur opent, wordt hij gelijk door de man tegen zijn keel geslagen waardoor hij achterover valt. Op de grond ontstaat vervolgens een worsteling tussen het slachtoffer en dader 1. De dader drukte de mond van het slachtoffer dicht zodat hij niet kon gillen en gaf hem 4 tot 5 vuistslagen tegen het hoofd. Tijdens de worsteling hoorde het slachtoffer dader 1 spreken met een tweede dader. Het slachtoffer heeft dader 2 niet gezien, die liep meteen naar de kelder die onder de trap is gelegen. Zo snel als de overval begon, was hij ook weer voorbij en verlieten dader 1 en dader 2 de woning. Agenten vonden in de woonkamer de 82-jarige vrouw van het slachtoffer. Zij heeft niets gemerkt van de overval. Toen het slachtoffer in de kelder keek, zag hij dat de deur van zijn kluisje openstond. In deze kluis lag alleen wat papieren. Deze hebben ze meegenomen.



Getuigen?

Is er toch iemand die nog informatie heeft over de overval aan de Vinkenstraat in februari en die nog niet met de politie heeft gesproken? Meld u dan alstublieft. Alle informatie is welkom op 0900-8844 of als u liever anoniem blijft op 0800-7000.