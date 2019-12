Dodelijke steekpartij Hoogvliet, verdachte aangehouden

Hoogvliet - Donderdagmiddag rond kwart over vier is een man neergestoken aan de Cromme Meth in Hoogvliet. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een 40-jarige man uit Spijkenisse is kort na de steekpartij aangehouden, het onderzoek is in volle gang.