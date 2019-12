Drugs in auto gevonden na ongeval

Rond 01.15 uur kregen agenten de melding van een ongeval op de Ruytershoveweg (toerit A58) waarbij een auto over de kop was geslagen. Op de plaats van het ongeval troffen de agenten drie personen aan die inmiddels uit de auto waren. Zij vertelden dat een vierde persoon, de vermoedelijke bestuurder, ervandoor was gegaan. De bestuurder heeft vermoedelijk een bocht gemist en is via de bosschages op het grasveld naast de toerit tot stilstand gekomen. De drie personen die nog bij de auto stonden zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In de auto lagen een aantal ponypacks met vermoedelijk harddrugs. De drugs zijn in beslag genomen. Het voertuig is getakeld. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval en de bestuurder.