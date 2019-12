Man aangehouden verdacht van mishandeling

Woensdagmiddag rond 15.30 uur kwamen er bij de politie drie onafhankelijke meldingen binnen van mishandelingen. Drie vrouwen hadden in de omgeving van de Baliëndijk uit het niets een klap gekregen. De vrouwen raakten verder niet gewond. Bij in ieder geval één van de mishandelingen waren camerabeelden voorhanden van een supermarkt. Agenten bekeken deze beelden en konden een goed signalement van de verdachte verspreiden. Korte tijd later werd de verdachte aangehouden. Het motief van deze spontane mishandelingen is onduidelijk. De verdachte zit nog vast.