Verdachte diefstal motorfiets snel gepakt

Woensdag 4 december 2019 om 17.05 uur surveilleerde een motoragent in het teamgebied van Leijdal. Hij was, samen met anderen, belast met controles op bromfietsen. Op dat tijdstip zag hij in de Top Naeffdreef een motor rijden. De motor had geen kenteken en de bestuurder had geen helm op. Uiteraard kreeg deze bestuurder een stopteken. De motoragnet stelde een onderzoek in en kreeg een mooi verhaal te horen van de bestuurder. Maar op datzelfde moment hoorde hij dat er via de portofoon een melding kwam dat er zojuist een motor was gestolen vanaf de Zwartvenseweg. Dat bleek de motor te zijn waar de motoragent bij stond. De bestuurder, een 19-jarige Tilburger, werd direct aangehouden. De motor kan weer snel terug naar de rechtmatige eigenaar.