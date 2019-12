Getuigen gezocht na mishandeling taxichauffeur

De taxichauffeur haalde de twee klanten op bij Den Haag CS rond 4:50 uur, de mannen wilde een rit naar Rokkeveen in Zoetermeer. Op de Rokkeveenseweg Zuid in Zoetermeer werd hij vastgepakt door een van de mannen en kreeg meerdere klappen in zijn gezicht. Ook bedreigden ze het slachtoffer met een vuurwapen en zeiden dat hij zijn geld moest afgeven. In de hoop dat iemand hem zou horen, begon het slachtoffer te claxonneren. De twee mannen verlieten de taxi en gingen er zonder buit vandoor. Het slachtoffer bleef gewond achter.



Het slachtoffer kon van zijn belagers een summiere beschrijving geven. Het zou gaan om twee mannen die niet zo groot waren (ongeveer 1.65m). Beiden hebben een slank postuur. Een van hen is tussen de 20 en 25 jaar oud en heeft een getinte huidskleur. Beide mannen droegen zwarte kleding en een zwarte muts.



De politie is op zoek naar getuigen van deze bedreiging en mishandeling. Heeft u meer informatie over deze beroving, of bent u getuige geweest, neem dan contact op via het telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.