Onderzoek naar bedreiging in zaak groepsverkrachting

's-Hertogenbosch - Naar aanleidingen van de aanhoudingen in de zaak rondom de vermoedelijke groepsverkrachtingen in 's-Hertogenbosch zijn er op social media bedreigingen en lasterlijke berichten geplaatst. Zodra de politie hier signalen over ontving is er onderzoek ingesteld.