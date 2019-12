Politie zoekt getuigen na plofkraak Ede

De politie zoekt mensen die de dagen voor de plofkraak verdachte personen of voertuigen hebben gezien. Of heeft u die nacht de scooter zien wegrijden? Alle informatie is welkom en kunt u doorgeven via 0900-8844. Als u informatie liever anoniem doorgeeft, kan dat via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2019543375 JS