Policja nadal poszukuje zaginionego Adama Szkwarka

Mężczyzna ten cierpi na zaburzenie świadomości: majaczenie [delirium]. Adam wyszedł z domu w tym poważnym, zdezorientowanym stanie. Z powodu swoich psychicznych dolegliwości, nie jest w stanie zadbać o siebie. Ze względu na jego zdrowie psychiczne policja chce go jak najszybciej odnaleźć, aby mógł uzyskać niezbędną pomoc. Jednak od czasu jego zaginięcia ślad o nim zaginął.



Rysopis poszukiwanego

- mężczyzna

- wiek 46 lat

- wzrost 1,70 do 1,75 mi

- budowa normalna

- włosy siwe

- złe uzębienie, brak kilku zębów

- znaki szczególne: tatuaż w postaci serca na prawej ręce, między kciukiem i palcem wskazującym

- ubrany w spodnie na trzy czwarte (bermudy) w kolorze dżinsów i

- koszulkę koloru czarnego

- na nogach: zielone lub niebieskie chodaki Crocs

- Adam mówi po polsku.



Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu zaginionego

Po jego zaginięciu policja przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą w Amerongen i okolicy. Do akcji został również zaangażowany zespół poszukiwawczy weteranów. Ponadto wykorzystano psy poszukiwawcze, drony i helikopter. Do tej pory poszukiwanie nie doprowadziło do odnalezienia Adama. Policja ma zatem nadzieję, że osoby, które mogą mieć informacje o miejscu pobytu zaginionego skontaktują się z policją telefonicznie (0900-8844) lub anonimowo pod nr 0800-7000.





Wypełnij formularz dotyczący przekazu informacji (Heeft u meer informatie? Laat het ons weten via het tipformulier)

Jeśli nie władasz holenderskim, wypełnij następujący formularz.

Skontaktujemy się z tobą przez tłumacza.

Można również reagować w języku angielskim.