Politie onderzoekt ernstige mishandeling van kat in Maarssen

Op woensdag 4 december werd de kater genaamd Bello door (een) onbekende(n) flink toegetakeld. Het onfortuinlijke dier kreeg een houten stok van meer dan 20 cm in zijn achterwerkje gestopt. Uiteraard is de eigenaar van de kat direct met zijn huisdier naar een dierenarts gegaan voor een spoedeisende diergeneeskundige behandeling. Naar omstandigheden gaat het weer redelijk met de kater.



Getuigenoproep

De eigenaar heeft aangifte gedaan bij de politie. Inmiddels is een onderzoek gestart. De politie neemt de zaak hoog op. Daarom vond er onder meer een buurtonderzoek plaats op en rond de Zwanenkamp in Maarssen. De politie verzoekt iedereen die iets heeft gezien of die beschikt over informatie te bellen met 0900-8844.