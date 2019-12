Straatroof Cézannestraat Almere; politie zoekt getuigen

De 16-jarige koerier was aan het werk en als hij zijn bestellingen heeft afgeleverd wordt hij op de Cézannestraat, ter hoogte van het skatepark, onder de Hagevoortdreef tegengehouden door een jongen. Het slachtoffer dacht dat de jongen hem iets wilde vragen, dus hij stopt met fietsen. Daarna zag hij uit zijn ooghoeken dat er nog twee jongens op hem af kwamen. Hij wordt dan, onder bedreiging van een groot mes, door die drie jongens bevolen zijn telefoon en zijn draadloze oordopjes af te geven. Nadat het slachtoffer alles had afgegeven renden de drie overvallers snel weg in de richting van het Matissepad. De politie is op zoek naar deze drie jongens.

Signalementen

De eerste verdachte:

- Is vermoedelijk tussen de 14 en de 17 jaar oud

- Is erg klein, zo rond de 1 meter 60

- Heeft een mollig uiterlijk en een vol gezicht

- Heeft een licht getinte huidskleur en had zwart kort haar

- Droeg een grijs, zwarte winterjas

De tweede verdachte:

- Is vermoedelijk tussen de 14 en de 17 jaar oud

- Leek ouder dan de eerste verdachte

- Is zo rond de 1.80 en 1.90 meter

- Heeft een donker getinte huidskleur

- Droeg een donkergekleurde winterjas met een capuchon

- Was in het bezit van het mes

Van de derde verdachte is helaas geen duidelijk signalement bekend.

Help mee met politieonderzoek

De politie doet onderzoek naar deze overval en komt graag in contact met mensen die meer weten. Hebt u gezien wat er is gebeurd (en heeft u nog niet met de politie gesproken)? Hebt u camerabeelden waarop mogelijk iets te zien is? Of hebt u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Dan komen we graag met u in contact! Vul onderstaand formulier in of bel 0900-8844. Heeft u informatie maar wilt u anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Hartelijk dank voor uw hulp!