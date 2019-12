Eenzijdig verkeersongeval, bestuurder spoorloos

Toen de bestuurder ter hoogte van de Huygendijk een tegenligger kreeg, remde hij even af. De politie gaf op dat moment een stopteken. De bestuurder stopte echter niet, maar ging er met hoge snelheid vandoor.

Aanvankelijk begon de politie met een achtervolging. Omdat de snelheid snel opliep, besloot de politie de achtervolging vanwege de veiligheid te beëindigen. Wel reed de politie verder de mogelijk route die de auto had genomen. De auto raakte echter snel uit het zicht.

Enige tijd later reed de politie op de Mensonidesweg in Hensbroek. Hier kwamen zij een totaal vernielde personenauto tegen. De auto was in een bocht in de weg in de berm terecht gekomen en hier tegen bomen gebotst. Bij de auto stonden een vrouw en twee mannen. Zij gaven aan dat de bestuurder na het eenzijdige ongeval uit de auto was gestapt en weg was gerend. De drie personen werden voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Van de bestuurder ontbreekt nog ieder spoor.

De politie stelde een nader onderzoek in. Hierbij werd ondermeer een politiehond ingezet. Ook werd door de brandweer gezocht in de sloten langs de Mensonidesweg. Er werd niemand aangetroffen.

2019235110