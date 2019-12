Getuigen gezocht na mishandeling Weltevredenplein

Een groep van drie jongens was vuurwerk aan het afsteken op het Weltevredenplein. Toen een buurtbewoner de jongens hierop aansprak werd hij op zijn hoofd geslagen. Daarbij kwam de man ten val. Daarna werd de man door één van de jongens geschopt en gingen de daders er vandoor in de richting van de Solostraat. De politie heeft nog een zoekslag in de omgeving gemaakt, maar de verdachten zijn niet aangetroffen.

De politie is op zoek naar de daders en wil graag in contact komen met getuigen. Een getuige verklaarde dat de belagers alle drie een blanke huidskleur hadden, rond de 18 jaar waren en ongeveer 1.75 meter lang. Eén van de verdachten droeg een trainingsbroek en een donkere jas.

Heeft u de verdachten in de omgeving gezien? Of heeft u andere informatie over deze mishandeling? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2019226574