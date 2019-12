Kolf van vuurwapen zichtbaar na aanrijding

Rond 00.30 uur reed de bestuurder van een personenauto tegen een hek aan dat de rijbaan van de busbaan scheidt. De bestuurder liep in eerste instantie weg bij de auto, maar kwam toch terug omdat in de auto nog een zwangere vrouw zat. Gewaarschuwd ambulance personeel heeft de vrouw ter plaatse nagekeken en geen letsel vastgesteld.

In de bijrijdersportier was de kolf van een vuurwapen of een daarop gelijkend vuurwapen zichtbaar. Het voorwerp was te licht om een echt vuurwapen te zijn, maar de uiterlijke kenmerken waren dusdanig gelijkend dat het niet van een echt vuurwapen was te onderscheiden. Het voorwerp is in beslag genomen voor onderzoek door een vuurwapenexpert.

Op grond van deze vondst zijn de man en de vrouw aangehouden, om een verklaring af te leggen met betrekking tot het voorhanden hebben van een verboden voorwerp. Aan de hand van een blaastest en drugstest is vastgesteld dat er geen alcohol of drugs in het spel waren. De schade aan de auto en het hek was aanzienlijk.