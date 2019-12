Zedenincidenten Leiden hebben hoge prioriteit voor politie

Naar aanleiding van informatie over zedendelicten in het centrum van Leiden is een groot opsporingsonderzoek gestart. In dit onderzoek werkt de politie nauw samen met de gemeente en studentenverenigingen in de stad. Hoewel het aantal zedendelicten op ongeveer hetzelfde niveau ligt als in 2018, begrijpt de politie de onrust die is ontstaan en neemt de zaak zeer hoog op. Alles wordt in het werk gesteld om de dader(s) op te sporen en aan te houden. De districtsrecherche werkt in deze zaak samen met een specialistisch zedenteam van de Eenheid Den Haag.