Tikki-oplichter voor grootschalige fraude gearresteerd

Wilt u iets kopen of verkopen via internet? Pas dan op voor betaalfraude. Krijgt u een verzoek om uit voorzorg eerst een cent over te maken? Of stuurt de koper of verkoper een QR-code om de betaling te bevestigen? Trap er niet in. Voor u het weet is uw bankrekening geplunderd. Klik nooit op een betaalverzoek van iemand die u niet kent.