Gewapende overval winkel

Het tweetal kwam de winkel binnen en bedreigden een medewerkster met een mes en een vuurwapen en eisten geld. De twee mannen vluchtten te voet met een onbekend geldbedrag in de richting van het centrum. Zij waren geheel in het donker gekleed en droegen een capuchon. Tijdens de overval waren er geen klanten in de winkel. Er raakte niemand gewond. De politie is een onderzoek gestart en wil graag in contact komen met getuigen of mensen die meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met het algemeen telefoonnummer 0900-8844 of geheel anoniem melden bij M. via telefoonnummer 0800-7000.