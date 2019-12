Voorbereidingen voor hennepkwekerij in woning, bewoner aangehouden

De politie kwam de woning op het spoor na meldingen. Bij de controle in de woning bleek dat er voorbereidingen werden getroffen om een hennepkwekerij op te zetten. Er werden diverse materialen aangetroffen, onder andere droogrekjes. Alle materialen zijn in beslag genomen.

Pandora, van onrust naar rust in de wijk!

De aanhoudingen komen voort vanuit Pandora. Pandora is de wijkgerichte aanpak waarbij de politie, gemeente Venlo, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst nauw samenwerkt om de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Criminaliteit moet een halt worden toegeroepen. Het leven in de wijk moet voor de wijkbewoners aangenamer, leuker en veiliger worden. Van onrust naar rust in de wijk! Pandora richt zich op meerdere wijken in de gemeente Venlo. Op dit moment ligt de focus op Blerick en in het bijzonder op het Vastenavondkamp.