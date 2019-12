Dader beroving Eindhoven gezocht

Donderdag 5 december kwam het slachtoffer met de trein vanuit Amsterdam aan op Eindhoven CS. Zij verliet het CS Station rond 21.48 uur. Ze liep via de Vestdijk in de richting van de Dommel, daar was de weg afgesloten en daarop liep ze de richting uit van de Kanaaldijk. De Vestdijk was ook afgesloten omdat er ter hoogte van het bruggetje van de Dommel aan de weg werd gewerkt. Op dat moment bemerkte de vrouw dat er iemand redelijk kort achter haar liep. Hoelang deze man al achter haar liep is niet bekend. Hij zou in theorie al vanaf het CS Station achter aan hebben kunnen lopen.

De vrouw ging toen zij de man opmerkte sneller lopen. De man ging vervolgens ook harder lopen en moest gezien zijn geringe lengte erg zijn best doen om het tempo bij te benen. Toen de vrouw was aangekomen op de hoek van de Geldrops weg met de Vestdijk pakt de man de vrouw vast en sprak haar aan. De vrouw gaf aan dit niet te weten en liep daarop snel door. Op de trap van het Park Plaza Hotel werd de vrouw plots door de man aangevallen die haar eerder de weg vroeg. De vrouw viel hard op de grond en haar telefoon die op de grond viel werd weggenomen.

Signalement

- man

- ongeveer 1.67 lang

- zwarte jas met capuchon met witte accenten

- baardje

- getint uiterlijk

- normaal postuur

Heeft u tips of heeft u iets gezien dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor het onderstaand tipformulier gebruiken. Wij rekenen op u.