Getuigen overval Poolse supermarkt gezocht

Op het moment van de overal stond een medewerkster alleen in de supermarkt aan de Heelsumstraat in den Haag. Twee mannen kwamen binnen, een man bedreigde de medewerkster met een mes de andere had een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt bij zich. De overvallers gingen er met een geldbedrag en een hoeveelheid sigaretten vandoor. Niemand raakte gewond.

Het slachtoffer kon van een van de belagers een summiere beschrijving geven. Het zou gaan om een man met een Noord-Afrikaans accent, hij droeg een witte trainingsbroek, witte trui met capuchon, zwarte bodywarmer en tasje met bruine vakjes.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over deze overval? Heeft u vlak voor of na de overval misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000.