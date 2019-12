Politie zoekt nog steeds naar vermiste Adam Szkwarek

De man lijdt aan een delier. Adam heeft zijn woning in deze ernstige, verwarde toestand verlaten. Door zijn psychische klachten kan hij niet goed voor zichzelf zorgen. Vanwege zijn psychische gezondheid wil de politie hem snel vinden, zodat Adam de nodige hulp kan krijgen. Sinds zijn verdwijning ontbreekt van hem echter nog altijd elk spoor. Zie hier ook het opsporingsbericht inclusief zijn foto's.

Signalement

- Man

- 46 jaar

- 1.70 tot 1.75 m lang

- Normaal postuur

- Grijs haar

- Slecht gebit, mist enkele tanden

- Opvallend: tatoeage op zijn rechterhand, tussen zijn duim en wijsvinger. Betreft een hartje.

- Driekwartsbroek (bermuda) in jeanskleuren

- T-shirt, zwart van kleur

- Groene of blauwe klompen van het merk Crocs

- Adam spreekt de Poolse taal.

Getuigenoproep

De politie heeft na zijn verdwijning uitgebreid gezocht in Amerongen en omgeving. Ook een zoekploeg van het veteranenzoekteam is bij deze zoekactie ingezet. Verder zijn speurhonden, drones en een helikopter ingezet. Tot dusver heeft het onderzoek er nog niet toe geleid dat Adam is gevonden. De politie hoopt daarom dat getuigen zich alsnog melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.