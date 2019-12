Vier nieuwe aanhoudingen door het EVA-team

In het vorige bericht was er begin november al sprake van verschillende aanhoudingen. Op vrijdag 15 november hielden agenten van het team een 22-jarige man aan bij de Rigolettohof in Alphen aan den Rijn. Hij moest nog een straf van 180 dagen uitzitten voor diefstal en heling.



Het EVA-team hield opeenvolgend op maandag 18 november 2019 een 47-jarige man aan. Hij moest nog een gevangenisstraf van 84 dagen uitzitten voor het rijden onder invloed en rijden met een ingevorderd rijbewijs. De aangehouden persoon bleek te verblijven op de Zevenkampse Ring in Rotterdam.



Op donderdag 28 november 2019 is er een 39-jarige man aangehouden die nog een gevangenisstraf van 120 dagen moest uitzitten in verband met mishandeling. Hij is aangehouden aan de Johan van Bourgondiëlaan in Zoetermeer.



Het EVA-team had aan het begin van deze maand nog te maken met een lastige opsporing. Op maandag 2 december is er een 24-jarige man aangehouden inzake overtreding van de Wet Wapens en Munitie. Daarvoor is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden. De persoon bleek zich op te houden in een woning aan de Hegemanwater in Den haag.



EVA-team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook bij schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.