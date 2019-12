Politie zoekt getuigen vuurwerkbom

Het afsteken van (illegaal) vuurwerk of het experimenteren met vuurwerk kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Zowel voor degene die het afsteekt als voor de mensen er omheen. Ook de opslag van (illegaal) vuurwerk is levensgevaarlijk. Zie je veel ‘verkeer’ in en rond loodsen of andere opslagruimten waar normaal niemand komt? Tref je ergens opgeslagen (illegaal) vuurwerk aan? Of heb je een vermoeden dat er in illegaal vuurwerk wordt gehandeld? Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Meer informatie over vuurwerk? Kijk dan op https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html#alinea-title-hoeveel-vuurwerk-mag-ik-bezitten

2019235800