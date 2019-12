Twee verdachten inbraak aangehouden

De politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Hierbij werd ook een diensthond ingezet. Aanvankelijk werden er geen verdachten aangetroffen, maar korte tijd later zag de politie een auto rijden waarvan de eigenaar bekend was bij de politie in verband met inbraken. Bij Uitgeest werd de auto aan de kant gezet. Een van de vier inzittenden kon meteen worden aangehouden. Een tweede ging er vandoor, maar kon worden achterhaald. De overige twee verdwenen en werden (nog) niet teruggevonden. De twee aangehouden verdachten zijn Joegoslaven van 42 en 48 jaar oud.

Bij controle bleek dat de inbrekers niet in de woning zijn geweest. De politie stelt een nader onderzoek in.

2019235549