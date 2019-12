Opnieuw aanhoudingen in Den Haag

Heterdaad brandstichting

Twee jongens van 13 en 17 jaar uit Den Haag en een meisje van 16 uit Voorburg werden rond 20:30 uur op heterdaad betrapt op de Haringkade toen zij brand wilden stichten in de buurt van zwembad De Blinkerd. Zij zijn door de politie aangehouden.



Voorbereidingshandelingen brandstichting

Drie mannen van 17, 18 en 21 uit Den Haag en een 18-jarige man uit Wateringen zijn rond 21:00 uur aangehouden voor voorbereidingshandelingen brandstichting. De vier werden in hun auto gecontroleerd op de Houtrustweg toen ze in de richting van Duindorp reden. Agenten vonden een jerrycan met benzine in de achterbak.



Autobranden in Laak

Rond 22.30 uur kwamen bij de politie meldingen binnen van vernielingen en brandstichting in het Laakkwartier in Den Haag. Twee auto’s gingen in vlammen op. Ook werd zwaar vuurwerk afgestoken en hing een grote groep jongeren rond op straat. De aanwezige politie controleerde de identiteit van de jongeren. De politie roept getuigen op informatie en beeldmateriaal van de vernielingen en brandstichting te delen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



Gooien zwaar vuurwerk

Rond 23.45 uur hielden agenten op de Pluvierstraat een 42-jarige Hagenaar aan voor het afsteken van zwaar vuurwerk en de wet op de identificatieplicht.



Tweede heterdaad brandstichting

Surveillerende agenten zagen rond 1.15 uur vuur in de bosjes. Dit bleek later een brandende bouwkeet te zijn. Kort daarna reed een auto met hoge snelheid en gedoofde lichten weg richting de duinen. Na een korte achtervolging kon de politie het voertuig staande houden en vijf personen aanhouden. Het gaat om vier Hagenaars van 19 jaar en een 21-jarige man uit Rijswijk. De auto is in beslag genomen door de politie voor nader onderzoek.



Tot slot zijn er acht personen kort na middennacht in het Laakkwartier aangehouden voor openbaar dronkenschap. Zij kregen een proces-verbaal en zijn in vrijheid gesteld.